3 keer meer speed pedelecs verkocht in jaar tijd 12 juni 2018

De snelle elektrische fietsen of speed pedelecs vliegen de deur uit. Vandaag zijn er 9.521 ingeschreven, bijna allemaal (95,5%) in Vlaanderen. In Brussel gaat het om amper 144 fietsen, in Wallonië om 281. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh opvroeg bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR). In juni 2017 zaten we nog maar aan 3.613 fietsen, een jaar later is dat aantal bijna verdriedubbeld", stelt Van den Bergh. Vooral in de provincie Antwerpen zijn de speed pedelecs populair met 4.032 exemplaren, gevolgd door Oost-Vlaanderen (2.133) en Vlaams-Brabant (1.260). "Met de steeds toenemende files is de speed pedelec een ideaal alternatief", klinkt het.