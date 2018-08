3 gewonden na crash op terras 31 augustus 2018

00u00 0

Op het terras van taverne De Kaailopers in Temse zijn gisteren drie mensen gewond geraakt toen een auto op hen inreed. De bestuurder van de BMW - een oudere man die z'n twee jonge kleinkinderen bij zich had - was onwel geworden en verloor de controle over het stuur. Twee klanten konden geen kant uit en werden weggekatapulteerd. Eén van hen raakte zwaargewond. De andere klant liep net als de cafébazin lichtere verwondingen op. Van het terras bleef nagenoeg niks over. Het volledige meubilair en ook de glazen windschermen werden weggemaaid. De bestuurder had niet gedronken, maar moet z'n rijbewijs wel tijdelijk inleveren. (PKM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN