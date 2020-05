Exclusief voor abonnees 3 gewonden bij steekpartij op Meir 20 mei 2020

Op de Meir in Antwerpen zijn gisternamiddag drie mannen gewond geraakt bij een steekpartij. In de buurt van sportwinkel JD stonden jongeren aan te schuiven, omdat ze door de coronamaatregelen slechts mondjesmaat naar binnen mochten. In zo'n file ontstond er ruzie tussen drie Marokkaanse en drie Afrikaanse jongeren. Getuigen zagen hoe er plots een mes werd getrokken en hoe even later twee Marokkaanse jongens op de grond vielen. De 27-jarige A.E.B. kreeg een steek in de heup, zijn vriend Y. Y. (29) werd geraakt aan de bovenarm.

