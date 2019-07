Exclusief voor abonnees 3 gedetineerden, bijna vrij, gaan toch nog op de loop 11 juli 2019

00u00 0

Drie gevangenen die in het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) van Ruiselede een traject doorliepen dat hen in staat moest stellen om terug te keren naar de maatschappij, zijn daar ontsnapt. Al te moeilijk is dat niet, want het PLC heeft een vrij open regime. Twee van hen namen vrijdagavond de benen: ze bedreigden een cipier en forceerden een deur. De derde ging dinsdagmiddag op de loop. Het duo dat eerst ontsnapte, is gisterochtend onderschept in Rotterdam, nummer drie is nog spoorloos. Chris De Vidts, directeur van het PLC, vermoedt dat het trio handelde in een impulsieve bui. "Want ze weten dat, zodra ze hier opgenomen zijn, het einde van hun straf nadert. De mannen die al gevat zijn, gaan nu naar een traditionele gevangenis, waar ze een pak minder privileges genieten." (VHS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis