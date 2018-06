3 Duivelse uitdagingen tegen Tunesië 21 juni 2018

00u00 0

1. Blijf 11 WK-groepsmatchen op rij ongeslagen

Op 29 juni 1994 verloor België zijn derde groepsmatch op het WK in de Verenigde Staten met 1-0 tegen Saoedi-Arabië. Sindsdien verloren de Rode Duivels al tien keer op rij niet meer in de poulefase. Slechts twee landen die in Rusland aanwezig zijn, hebben momenteel een straffere reeks lopen: Brazilië (13) en Argentinië (11).

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over België

sport

sportdiscipline

voetbal