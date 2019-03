3 Deceuninck-renners in top 6 19 maart 2019

1. Alaphilippe. 3. Viviani. 6. Richeze. Met z'n drietjes stonden ze in de top 6, de renners van Deceuninck-Quick.Step. Vaak zien we dat niet in een massaspurt. Zelden zelfs. Zo is het sinds de invoering van de sponsorploegen, in de jaren 60, in de Tour de France zelfs maar twee keer voorgevallen. In 2000 stonden er zelfs drie Mapei-renners in de top 5: Stefano Zanini won toen, met Fred Rodriguez en Max van Heeswijk op vier en vijf. Team Solo lukte het in de Tour van 1965 zelfs met drie Belgen. Rik Van Looy won de openingsrit, Ward Sels werd 3de, Bernard Van de Kerckhove 5de. (GLA)