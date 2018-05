3 dagen op plastic stoeltje voor de beste plek 17 mei 2018

De eerste royaltyfans zijn gisteren al neergestreken in Windsor langs de route waar zaterdag prins Harry en zijn bruid Meghan Markle per koets langsrijden. Ze zijn van plan daar drie dagen te bivakkeren. Onder hen ook de 82-jarige Terry Hutt (op foto met plakkaat) , die vorige maand ook al dagenlang kampeerde voor het ziekenhuis in Londen waar prins Louis werd geboren.

