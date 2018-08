3 dagen na arrestatie slaat ramkraker weer toe 27 augustus 2018

Drie dagen. Zo 'lang' heeft een inbreker uit het Limburgse Kaulille gewacht om na zijn eerdere arrestatie opnieuw toe te slaan op hetzelfde adres. In de nacht van dinsdag op woensdag sloeg de 25-jarige man de glazen deur in van de Carrefour in Bocholt. Hij wandelde naar binnen, ging naar de flessen sterkedrank en nam een pak condooms en sigaretten mee. Buren verwittigden de politie, die de man zag wegfietsen. Na een korte achtervolging kon hij worden ingerekend, al werd hij even later weer vrijgelaten. Drie dagen later was het opnieuw prijs in de Carrefour. "Op exact dezelfde wijze zie je iemand de glazen deur inslaan, waarna hij exact dezelfde route aflegt in de winkel", zegt uitbater Gert Schrooten. "Ik ben geen detective, maar het kleinste kind ziet dat het weer die kerel is. Hij loopt hetzelfde, heeft weer een hoofdtelefoon in zijn nek en draagt dezelfde jas. Ik heb heel veel respect voor de politie die de dader woensdag oppakte, maar wat nu? Blijkbaar kom je in ons land gewoon weg met inbreken." (MMM)

