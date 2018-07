3 dagen Alpen 17 juli 2018

Vandaag, morgen en overmorgen trekt de Tour drie dagen door de Alpen. De etappe van Annecy naar Le Grand-Bornand is mogelijk nog niet de etappe waar de klassementsrenners toeslaan. In 2013 won Rui Costa in Le Grand-Bornand, in 2009 Fränk Schleck. De Col de la Croix Fry (1ste categorie) en de Montée du Plateau de Glières (hors categorie) komen vroeg in de etappe. In de finale krijgen we de Col de Romme (1ste) en de Col de la Colombière (1ste), met de top op 14,5 kilometer van de streep.

