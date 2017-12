3 combi's in brand gestoken 00u00 0

Vandalen hebben dinsdagnacht drie voertuigen van de federale spoorwegpolitie in brand gestoken. De voertuigen stonden geparkeerd in de Blerotstraat in Anderlecht. "Rond half vier merkten onze mensen de branden op", meldt de politie. "De brandweer kwam ter plaatse en heeft het vuur geblust, waarna de voertuigen getakeld werden. Het gaat duidelijk om brandstichting, in alle voertuigen apart." Er werden nog geen verdachten opgepakt. (VDBS)