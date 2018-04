3.946 klachten over bedeling bpost 18 april 2018

De ombudsdienst van bpost heeft vorig jaar 3.946 klachten over de postbedeling ontvankelijk verklaard. De meeste dossiers - 1.321 - gingen over fouten bij de uitreiking van brieven, aangetekende zendingen, kranten, bladen en drukwerk. Verder 'verdwenen' 984 zendingen, terwijl er 388 te laat aankwamen. Opmerkelijk: de dienst ontving ook 35 klachten over fouten bij de verzending van overlijdensberichten. "Een doodsbrief die te laat bezorgd wordt of zelfs nooit aankomt: dat wil geen enkele familie tegenkomen", zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick, die de cijfers opvroeg bij minister Alexander De Croo (Open Vld).

