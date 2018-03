3.750 vrijwilligers ruimen 5,5 ton afval aan kust 26 maart 2018

Zo'n 3.750 vrijwilligers hebben gisteren op de Vlaamse stranden 5,5 ton afval opgeruimd in het kader van Eneco Clean Beach Cup. Dat is een evenaring van het cijfer van vorig jaar, al is dat niet meteen goed nieuws. In iedere kilo zand zitten 150 plasticdeeltjes en per kilometer liggen er 3.000 items op het strand. Vooral flessen, zakjes en allerhande verpakkingen werden het meest gevonden, naast materiaal uit de visserij, sigarettenpeuken, piepschuim en blikjes. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) kwam persoonlijk een handje toesteken. "Een propere Noordzee is de verantwoordelijkheid van iedereen", klinkt het. (MMB)