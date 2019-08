Exclusief voor abonnees 3.700 AZ-fans in Enschede, 6.000 Antwerp-fans op Bosuil? 22 augustus 2019

De AZ-fans lopen niet bepaald storm voor de laatste EL-voorronde. Ze zakken alles behalve massaal naar Enschede af. Tot gisteren werden er maar 3.700 tickets verkocht. Kaartjes zijn enkel in Alkmaar te verkrijgen, dus de verkoop zal meer dan waarschijnlijk afsluiten op 4 à 5.000 fans. In een Grolsch Veste met een capaciteit van 30.000 supporters belooft het dan ook geen sfeerrijke bedoening te worden. Op de Bosuil misschien des te meer. Antwerp installeert een groot scherm op de parking voor het stadion en daar kunnen tot 6.000 fans de match volgen. Na enkele uren werden er gisteren al 2.000 kaartjes voor dit evenement verkocht. Antwerp-fans die alsnog naar Enschede zouden afzakken, dreigen bij de afritten van snelwegen op een politiecontrole te botsen. De plaatselijke autoriteiten kondigen zulke acties niet aan, maar in Nederland worden dergelijke controles wel vaker uitgevoerd. Antwerps schepen van sport Ludo Van Campenhout probeerde overigens nog om de wedstrijd volledig achter gesloten deuren te laten spelen, maar daar ging burgemeester Onno van Veldhuizen niet op in. "Het weren van AZ-supporters is als optie voorbij gekomen, maar van AZ kregen we een waterdichte garantie dat uitsluitend publiek naar de wedstrijd komt dat bij de club is geregistreerd. Er komen geen duizenden supporters zonder kaartjes. Bij Antwerp was die garantie niet te krijgen", gaf woordvoerder Ton Kamp mee. Voor de terugmatch van volgende week zijn AZ-fans alvast wel welkom in het Koning Boudewijnstadion. "Brussel zal hen met open armen ontvangen", benadrukte burgemeester Philippe Close. (SJH)

