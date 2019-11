Exclusief voor abonnees 3,6 miljoen verlies voor Beerschot 12 november 2019

00u00 0

Beerschot maakte in het voorbije boekhoudkundig jaar 3,6 miljoen euro verlies, zo blijkt uit zijn jaarrekening. Terwijl er op het Kiel 7,9 miljoen binnenkwam, werd er 11,5 miljoen uitgegeven. Vooral de loonkost was pittig voor een ploeg uit tweede: 5,8 miljoen op jaarbasis. Beerschot had ook al een negatief vermogen van 2,4 miljoen. Toch is de situatie volgens voorzitter Vrancken niet zorgwekkend omdat de aandeelhouders zich engageerden om de verliezen af te dekken.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over Beerschot

sport

sportdiscipline

voetbal