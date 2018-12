3.500 Britse soldaten staan klaar voor brexit PhG

19 december 2018

05u00 0 De Krant De Britse regering houdt 3.500 militairen achter de hand om overheidsdiensten te ondersteunen als Groot-Brittannië volgend jaar zonder scheidingsakkoord uit de Europese Unie stapt. Dat heeft minister van Defensie Gavin Williamson aangekondigd.

Hij verduidelijkte wel dat geen enkele dienst tot nu een formeel verzoek om militaire hulp heeft ingediend. De Britse regering was bijeengekomen om de voorbereidingen op een vertrek zonder echtscheidingsakkoord op te voeren. De voorbije maanden publiceerde de Britse regering al tientallen nota's met mogelijke gevolgen: van een stijging van telefoon- en bankkosten over een tekort aan medicijnen tot chaos in de transportsector. De Britse centrale bank waarschuwde op haar beurt voor een instorting van de pond en een pijlsnelle stijging van de werkloosheid.

Meer over politiek

overheid