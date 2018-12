3,5% van fietsers in overtreding met verlichting 13 december 2018

Sinds de invoering van de wintertijd voerde de politie Sint-Niklaas één preventieve en drie repressieve controleacties uit op fietsverlichting. Tijdens de preventieve actie controleerde lokale politie Sint-Niklaas 432 fietsers, waarvan er 19 (4,40%) niet in orde waren met hun fietsverlichting. Deze fietsers kwamen er vanaf met een waarschuwing. Bij de drie repressieve acties controleerde de politie van Sint-Niklaas in totaal 1.098 fietsers waarvan 17 meerderjarigen in overtreding waren. Zij kregen een pv. 22 minderjarigen die niet in orde waren met hun fietsverlichting, ontvangen van de politie een uitnodiging om verkeersklassen te volgen. Tijdens zowel de preventieve als repressieve controles, was 3,5% van de fietsers niet in orde met hun fietsverlichting. Controle op fietsverlichting blijft voor de politie een aandachtspunt dat zij gedurende de donkere wintermaanden handhaaft. (PKM)

