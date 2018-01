3-3 en 't is niet eens een spits Standard - Hanni 29 januari 2018

De beste Anderlecht-spits is geen spits. Drie keer scoorde Sofiane Hanni tegen Standard als 'nummer 9'. Daar had de meegereisde achterban, die hem vaak onder vuur neemt, niet van terug. "Ach, we leven niet op voet van oorlog", nuanceerde Hanni achteraf. "Trouwens, mijn mama had me gevraagd om te juichen als ik zou scoren." Richting thuispubliek deed hij er nog een provocerend gebaar - handen achter de oren - bovenop.

