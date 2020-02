Exclusief voor abonnees 3.244 blokken cocaïne ontdekt op weg naar België 12 februari 2020

In de haven van Guayaquil, in Ecuador, zijn liefst 3.244 blokken cocaïne ontdekt met België als bestemming. Dat hebben de lokale ordediensten bekendgemaakt. De antidrugspolitie van de haven en de regionale hondenbrigade troffen de drugs afgelopen weekend aan in vier containers, tussen conserven met tonijn, palmharten en ijzer. Het schip met de lading zou in ons land aanmeren en dan doorvaren naar Frankrijk, Duitsland en Polen.