Exclusief voor abonnees 3,2 miljard euro winst voor autogroep PSA 27 februari 2020

00u00 0

De Franse autobouwer PSA - die achter de merken Peugeot, Citroën, DS, Open en Vauxhall schuilgaat - boekte vorig jaar een recordwinst van 3,2 miljard euro. Dat is 13,2% meer dan in 2018.

Ook de omzet bereikte een recordniveau van 74,7 miljard euro. De groep verkocht weliswaar minder auto's, maar de duurdere modellen lagen wel beter in de markt.

Dit jaar dreigt lastiger te worden. In januari daalde de verkoop van de PSA-groep al met 10%. Toch mogen de werknemers op een bonus rekenen. Voor de laatste lonen komt hij neer op 4.100 euro.

