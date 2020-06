Exclusief voor abonnees 3, 2, 1... pintjes! 08 juni 2020

Alsof het oudjaar was: zo werd gisteren aan heel wat togen afgeteld tot dat ene verlossende pintje. Veel cafébazen openden stipt om middernacht de deuren. Zo ook café Sportsworld in Turnhout, waar vaste klanten Jo (links) en Guy na enkele seconden al konden klinken. "Normaal kom ik hier elke dag", vertelt Jo. "Na 86 dagen was het hóóg tijd dat we konden terugkomen." Feesten tot de vroege uurtjes zat er nog niet in: om 1 uur moesten alle cafés alweer dicht. (JVN)

