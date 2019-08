Exclusief voor abonnees 3.186 mishandelde dieren in beslag genomen 13 augustus 2019

De diensten van Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) hebben vorig jaar 3.186 verwaarloosde of mishandelde dieren in beslag genomen. Dat zijn er gemiddeld 261 per maand, een nieuw record. De stijging is te wijten aan een capaciteitsuitbreiding van de dienst in 2016, en jaar na jaar blijft het aantal hierdoor stijgen. In 2016 werden ongeveer 200 dieren per maand in beslag genomen, in 2017 zo'n 250. In 2018 ging het vooral om vogels (1.288) en honden (714). Vroeger werd meestal opgetreden op basis van klachten. Nu treedt de inspectiedienst steeds meer proactief op.

