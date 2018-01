3.141.163 00u00 0

Fans wereldwijd plannen een tripje naar Rusland. De FIFA maakte gisteren bekend dat er sinds de loting 3.141.163 tickets zijn aangevraagd voor WK-wedstrijden. Ten laatste op 12 maart weten de gegadigden of ze ook effectie een kaartje zullen bemachtigen. Ruim 60 procent van de aanvragen komt uit Rusland zelf. Naast het gastland is er het meeste interesse uit Duitsland en Argentinië. Vorige week liet de Belgische voetbalbond al weten dat er in ons land geen stormloop is op WK-tickets. (VDVJ)

