3.000 zelfstandigen gaan niet op 65 met pensioen Johan Van Geyte

29 oktober 2019

05u00 0 De Krant Van de ondernemers die vorig jaar 65 werden, hebben er meer dan 3.000 hun pensioen niet opgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Nochtans mogen ze vanaf die leeftijd onbeperkt bijverdienen zonder dat dit een invloed heeft op hun uitkering.

Niet iedereen telt af naar de wettelijke pensioenleeftijd. "Van onze leden die in 1953 geboren werden en dus vorig jaar 65 werden, heeft 13% zijn pensioen uitgesteld", bevestigt Daan Weigand van het socialeverzekeringsfonds Xerius. Het laten schieten van het pensioen kan diverse redenen hebben. Vaak willen zelfstandigen hun loopbaan verlengen met het oog op hun pensioen. "Om recht te hebben op het wettelijke minimumpensioen, heb je een loopbaan van 30 jaar nodig. Kom je daar niet aan, dan krijg je een uitkering op basis van je inkomsten - en die zijn vaak erg beperkt. Dus kan het interessant zijn om door te werken", zegt Caroline Deiteren van ondernemersorganisatie Unizo.

Andere zelfstandigen willen hun loopbaan dan weer verlengen tot 45 jaar, want dat is vereist om een volledig pensioen te krijgen. Wie die drempel niet haalt, moet bijvoorbeeld tevreden zijn met 43/45ste van het bedrag.

Deiteren waarschuwt wel voor een valkuil. "Na 65 jaar vallen zelfstandigen in een andere regeling voor hun sociale verzekering. Er is dan geen minimumbijdrage meer. Maar wie te weinig inkomsten heeft om aan het bedrag te komen dat met die minimumbijdrage overeenstemt, bouwt geen extra pensioenrechten op, ook al blijft hij of zij nog aan de slag."