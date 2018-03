3.000 werklozen niet langer verplicht op zoek naar job 01 maart 2018

100.000 mensen in ons land zitten al meer dan 2 jaar zonder werk. Voor een 3.000-tal onder hen is de stap naar de arbeidsmarkt onrealistisch groot geworden. Ze kampen vaak met zware persoonlijke problemen, zoals een verslaving, of hebben een psychische aandoening of fysieke handicap. Nu komt er een apart statuut voor hen, hebben de ministers van Werk beslist. De bedoeling is dat ze hun bestaande werkloosheidsuitkering behouden, maar niet langer verplicht op zoek moeten naar een job. Ze moeten zich vooral focussen op hun eigen welzijn, maar kunnen wel aangezet worden tot kleine, eenvoudige taken, voor enkele uren per week en dat met intense begeleiding. Vlaanderen start al op 1 april met het zogenoemde werk-zorgtraject. (RW)

