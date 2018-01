3.000 webshops gesloten die namaak verkopen 19 januari 2018

De economische inspectie heeft vorig jaar liefst 3.060 webshops gesloten die namaakspullen verkochten. "In vergelijking met 2015, toen het er 328 waren, is dat bijna een vertienvoudiging", klinkt het. In 2016 lieten de inspectiediensten al 2.599 sites verdwijnen.

