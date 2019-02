3.000 vacatures in bewakingssector 09 februari 2019

00u00 0

De bewakingssector in ons land is volop op zoek naar extra personeel. De drie grootste spelers alleen al moeten dit jaar samen nog minstens 3.000 vacatures invullen. Sinds de aanslagen in Parijs en Brussel in 2015 en 2016 is de vraag naar bewakings- en toezichtsopdrachten blijven toenemen. Intussen besteedt ook de overheid almaar meer opdrachten uit. Zo bemannen bewakingsagenten al balies van politiekantoren en assisteren ze bij de observatie van camerabeelden in de dispatching. Binnenkort komt daar met de bewaking van de buitenperimeter van militaire kazernes nog een taak bij. (SPK)