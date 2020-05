Exclusief voor abonnees 3.000 onderzoekers roepen op tot duurzaam samenlevingsmodel 19 mei 2020

00u00 0

Drieduizend onderzoekers van 600 universiteiten roepen op tot een duurzaam maatschappijmodel na de coronacrisis. De wetenschappers zijn ervan overtuigd dat de samenleving van morgen werknemers weer centraal moet stellen in de beslissingen die genomen worden. Ze doen hun oproep in een manifest dat afgelopen weekend wereldwijd in 23 kranten verscheen. De wetenschappers benadrukken dat werknemers meer zijn dan middelen. Mensen die het dagelijkse leven in stand houden gedurende de Covid-19-pandemie, zoals zorgpersoneel en bedienden in supermarkten, tonen dat arbeid geen koopwaar is. Daarnaast moet een 'ontmarkting' van arbeid worden doorgevoerd via een werkgelegenheidsgarantie, die bijdraagt aan ecologische duurzaamheid. Volgens de deskundigen zou de Europese Unie een dergelijk project in haar Green Deal moeten opnemen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen