3.000 lopers doorkruisen parlement

Het is eens iets anders dan een park of bos: ruim 3.000 lopers zijn gistervoormiddag onder meer gepasseerd in het federaal parlement en het Brusselse stadhuis. Die plaatsen lagen op het parcours van de vijfde Urban Trail Brussels, een loopevenement door de binnenstad en door verschillende monumenten. Deelnemers konden kiezen tussen twee afstanden, 5 en 10 kilometer. Ze vertrokken op het Spanjeplein en liepen langs onder meer het Centraal Station, Bozar en het Warandepark naar het parlement, dat voor het eerst zijn deuren opende voor zo'n sportevenement. Omwille van de hoge temperaturen kregen alle lopers de raad om genoeg te drinken voor, tijdens en na het lopen.

