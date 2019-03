3.000 kippen spannen samen om vos te doden 14 maart 2019

Op een schoolboerderij in Bretagne hebben kippen een doodseskader gevormd om een jonge vos te doden. De vos, die de ren binnenkwam via een automatisch luik, stond plots oog in oog met 3.000 hennen. "Kippen hebben een kudde-instinct, en dat heeft hen gered", verklaarde de directeur van de landbouwschool in Pontivy. "Kippen kunnen behoorlijk sterk zijn als ze in groep optreden." De dode vos is in een hoek van de kippenren aan getroffen. "Hij had verwondingen in zijn hals." Het dier was vijf tot zes maanden oud.