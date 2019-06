Exclusief voor abonnees 3.000 kindjes willen nieuwe 'Tik Tak'-kleuter worden 14 juni 2019

Al 3.000 kindjes willen een nieuwe 'Tik Tak'-kleuter worden. Ketnet Junior - Ketnet voor de allerkleinsten - werkt aan een comeback van het legendarische programma en lanceerde in maart een oproep naar jongens en meisjes tussen 1 en 4 jaar die willen figureren in enkele scènes. Aan de ouders werd gevraagd hun kind voor te stellen in ware jaren 80-stijl, met een klassieke brief. De toenmalige BRT zond de eerste aflevering van 'Tik Tak' uit op 1 november 1981. Het programma bleef lopen tot 2006. Dit najaar zullen de nieuwe afleveringen van 'Tik Tak' op Ketnet te zien zijn. (FT)

