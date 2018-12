3.000 euro boete voor man die vogels schoot op domein Marc Coucke 01 december 2018

00u00 0

Een 47-jarige jager die zonder toestemming jarenlang vogels schoot op het domein van Marc Coucke en de Universiteit Gent is in het Gentse hof van beroep veroordeeld tot een celstraf van 3 maanden met uitstel en een boete van 3.000 euro. Jagers in Vlaanderen moeten in een jachtplan aantonen dat ze op 40 hectare aaneengesloten gebied toestemming hebben om te schieten. In het dichtbevolkte Vlaanderen zijn deze gebieden schaars. Een 47-jarige man rekende in 2013 en 2014 zo 89 hectare grond in Merelbeke tot zijn jachtgebied. "De jager kreeg nochtans geen toestemming om daar te jagen. We hebben Marc Coucke zelf erover gesproken", klinkt het bij Vogelbescherming Vlaanderen. "Hij zei nooit de toestemming gegeven te hebben." Buurtbewoners en Vogelbescherming Vlaanderen klaagden de jager aan voor schriftvervalsing en inbreuken op het jachtdecreet. (DJG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN