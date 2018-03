3.000 alarmpjes tegen diefstal bierglazen 14 maart 2018

Een Brugse café-uitbater was het zo moe dat z'n bierglazen gestolen werden, dat hij ze állemaal beveiligd heeft met een alarmpje. Wie bij 'The Beerwall' met een glas naar buiten wandelt, laat dus het alarm afgaan. "Het was de enige manier om de plaag tegen te gaan", zegt zaakvoerder Philip Maes. "In de meeste cafés leveren brouwers gewoon nieuwe glazen, maar naast de bar heb ik een winkeltje waar ik die glazen verkoop. Ik heb liever dat toeristen in onze shop hun glas kopen in plaats van er gratis één mee te nemen in het café. Al beseffen ze vaak niet dat het effectief diefstal is. Vergelijk het met hotelgasten die een handdoek meegrissen uit hun kamer", zegt Maes. Zijn systeem lijkt te werken, het aantal diefstallen is in korte tijd fiks verminderd. "De charme van het glas is deels weg, maar het was de enige oplossing", besluit de zaakvoerder. (MMB)

