3-0-voorsprong verspeeld in slotkwartier Zulte Waregem - Hannover 96 3-3 10 januari 2019

00u00 0

Nieuw jaar, zelfde zondes. In zeven minuten tijd liep Zulte Waregem tegen Hannover na rust - met zijn minst sterke elftal - uit tot 3-0, maar in het slotkwartier gaf het die voorsprong even snel helemaal uit handen. Oefenmatch of niet: de spelersgroep en Francky Dury baalden zichtbaar. "Dit mag niet gebeuren", sakkerde de coach, die de domper gebruikte om zijn schreeuw om een centrale verdediger kracht bij te zetten. "Achteraan moét er iets bijkomen. Van iedereen bij Zulte Waregem ben ik het best geplaatst om die nood in te zien. Over tien dagen hervat de competitie, hé." De drie aanwinsten die reeds arriveerden, maakten gisteren een wisselende indruk in de eerste helft. Dury lijkt na Nieuwjaar in te zetten op een 4-4-2, met een ruit op het middenveld. Seck toonde als verdedigende middenvelder dat hij een cruciale schakel wordt. Voor Peeters en Sylla was het iets langer zoeken. "Idrissa mist alleen wat ritme en Stef groeide in de wedstrijd." Nu die verdediger nog...

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN