Exclusief voor abonnees 2x zoveel gokkantoren vermomd als krantenwinkel 19 november 2019

00u00 0

Het aantal dagbladwinkels waar je kan gokken op sportwedstrijden is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Vandaag zijn er 1.700 van die 'schijndagbladwinkels', in 2012 waren dat er maar 886. Op die manier omzeilen eigenaars de wetgeving voor wedkantoren in ons land. Via een uitdoofbeleid moet het aantal wedkantoren op termijn onder de landelijke bovengrens van 600 vallen. Bovendien moeten ze op minstens een kilometer van elkaar liggen. Dat soort regels geldt niet voor de dagbladzaken, waar ook mensen kunnen spelen die zijn uitgesloten van gokken. 202 dagbladwinkels verloren vorig jaar hun vergunning. (SRB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu