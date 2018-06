2x zoveel Belgen met vliegtuig op reis 28 juni 2018

Het aantal Belgen dat met het vliegtuig op vakantie gaat, is verdubbeld tegenover 2010. In vergelijking met vijf jaar geleden steeg het percentage met 35%, zo berekende touroperator TUI Belgium. Spanje blijft onze favoriete bestemming, met een voorkeur voor de Costa's in juli en augustus. Vliegvakanties richting Turkije, Tunesië en Egypte winnen deze zomer opnieuw terrein. Griekenland vervolledigt de top vijf. Met de auto kiest de Belg het vaakst voor Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk en Duitsland. Los van het vervoermiddel zijn Antalya, Mallorca, Tenerife, de Costa del Sol en Rhodos het meest in trek. Voor een citytrip kiezen we vooral voor Barcelona, Rome, Londen, Lissabon en Valencia.