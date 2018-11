2x België-Bulgarije 28 november 2018

Vanavond komen twee Belgische mannenploegen Europees in actie. Menen neemt het in de CEV Cup op tegen Burgas, de kampioen uit Bulgarije. De grensploeg moet wel uitwijken naar Schiervelde in Roeselare omdat de eigen zaal niet voldoet aan de Europese normen. Menen staat sportief voor een lastig maar doenbaar karwei. In de Challenge Cup gaat Haasrode Leuven op bezoek bij traditieclub CSKA Sofia op zoek naar een goed resultaat. Voor de Leuvenaars meteen een eerste kennismaking met internationaal competitievolleybal. Bij Sofia spelen een paar ervaren rotten die vroeger furore maakten bij de Bulgaarse nationale ploeg. Hoekaanvaller Stefanov is intussen 45 (!) jaar maar blijkbaar nog niet versleten. Coach Kris Eyckmans vreest vooral de power en de gestalte bij de Bulgaren. (MPM)

HLN