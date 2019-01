2Valorise verdwijnt van beurstabellen 10 januari 2019

Het verplicht openbaar bod van de familie Van Eeckhout op de resterende aandelen 2Valorise is succesvol verlopen. De familie had al een belang van 94,14% van de aandelen in handen, en lanceerde een verplicht overnamebod op de rest van de aandelen. De familie Van Eeckhout bood 6 euro per aandeel. Na afloop van het bod blijkt de familie 98,2% van de aandelen verworven te hebben. Daardoor kan een uitkoopbod gelanceerd worden en kan het aandeel van het groenestroombedrijf van de beurstabellen geschrapt worden.

