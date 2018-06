2o matchen op rij ongeslagen 19 juni 2018

De Rode Duivels zijn 20 matchen (15 zeges en 5 draws) op rij ongeslagen. Ook het doelsaldo is behoorlijk indrukwekkend met 67 goals voor en amper 15 goals tegen. De laatste nederlaag dateert van 1 september 2016 toen ze bij het debuut van Roberto Martínez met 0-2 verloren van Spanje. Alleen Spanje doet op dit moment beter met een ongeslagen reeks van 21 wedstrijden (14 zeges, 7 draws, 64 goals voor en 16 goals tegen). Geloof het of niet. Het nietige Georgië was op 7 juni 2016 de laatste tegenstander die Spanje op de knieën kreeg, dan nog wel op Spaanse bodem (0-1). Brazilië (december 1993-januari 1996) en Spanje (november 2006-juni 2009) delen het all-time record van 35 ongeslagen matchen.

