2de plaats verder weg na winst Atlético 07 november 2018

In de andere match van groep A was Atlético Madrid met 2-0 te sterk voor Borussia Dortmund. Saul opende de score op het halfuur, Griezmann klaarde de klus in het slot. Door die winst hebben Atlético en Dortmund nu allebei 9 punten, 5 punten meer dan Club Brugge.