17 december 2018

JUDO

Slechts twee Belgen in actie op de Masters Judo in het Chinese Guangzhou, maar toch het tweede beste resultaat sinds het begin van het evenement in 2010. Charline Van Snick (-52 kg) veroverde brons en Matthias Casse (- 81 kg) kwam uit op de vijfde plaats. Twee jaar geleden deden Joachim Bottieau (-81 kg) met zilver en Dirk Van Tichelt (-73 kg) met een 7de plaats in Guadalajara net iets beter. (LWK)