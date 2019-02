29 23 februari 2019

29ste keer, goede keer? Zondag waagt blauw-zwart zijn 29ste poging om in de competitie eindelijk nog eens Anderlecht in het Astridpark te kloppen. De laatste uitzege voor Club in eerste klasse bij paars-wit dateert al van 7.473 dagen geleden: 2-3 op 9 september 1998. Sindsdien lijkt een vloek te rusten op Club. Misschien staan de sterren dit jaar wél gunstig voor Club Brugge, met na 26 speeldagen een voorsprong van acht punten op Anderlecht. Een kloof die ze dus zondag kunnen uitdiepen tot 11 punten. Sinds het ontstaan van het profvoetbal in 1974 kwam het slechts zes keer voor dat Club na 26 speeldagen acht of meer punten voorsprong had op Anderlecht: vijf keer daarvan kroonde blauw-zwart zich dat seizoen tot kampioen. (BF)