297 gsm's gevonden in gevangenissen 20 januari 2018

Binnen de Belgische gevangenismuren zijn vorig jaar 297 gsm's ontdekt. Omgerekend: één telefoon per 35 gedetineerden. Dat blijkt uit een vraag van N-VA'er Koen Metsu aan minister van Justitie Koen Geens. "Maar geen enkele gsm is aangetroffen in de DeRadex-afdelingen, de complexen waar de zwaarste terroristen zitten", aldus Geens. Toch bleek dat sinds de oprichting van dergelijke speciale vleugels in 2016, er al 1 gsm ontdekt werd. Bovendien zitten er slechts 22 gedetineerden in DeRadex-cellen, terwijl er 447 geradicaliseerden in de gevangenis zitten. (KSN)