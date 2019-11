Exclusief voor abonnees 290 (ex-)spelers van barça krijgen levenslang loon dankzij messi 13 november 2019

Dankzij Lionel Messi krijgen 290 (ex-)spelers van Barcelona levenslang een loon uitgekeerd door de Spaanse topclub. Messi scoorde in 2009 de 2-0 tegen Manchester United in de Champions League-finale en inspireerde toenmalig Barcelona-voorzitter Joan Laporta op die manier om alle Barça-spelers die een Europese beker zouden winnen - of dat in het verleden al gedaan hadden - een levenslang loon uit te keren. Hoeveel dat levenslange salaris precies bedraagt, is niet geweten. Mogelijk gaat het om een kleine jaarlijkse bijdrage. Of Thomas Vermaelen kan meegenieten is onduidelijk. Hij won met Barça de Champions League in 2015, maar speelde toen geen minuut. (DMM)