29. Zuhal Demir: Green Lady tegen wil en dank Plaats 29: Zuhal Demir Redactie

26 december 2019

Liever wordt ze de Green Lady in plaats van de Iron Lady, zei Zuhal Demir (N-VA) bij de opening van de eerste mini-wildernis sinds zij Vlaams minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie werd - een mondvol die gemakshalve al eens wordt vertaald naar 'klimaatminister'. Het was nochtans niet haar lievelingsdepartement: boos en ontgoocheld was ze toen ze die bevoegdheden in haar bord geschoven kreeg - zo eerlijk is ze wel. Als Anuna De Wever Demir wegzet als "die minister met haar belachelijk slecht beleid" doet het enkel wenkbrauwen fronsen. Als EU-commissaris Frans Timmermans met één zinnetje - "Ze keek me aan en zei 'ah'" - Demirs enthousiasme over haar Vlaamse klimaatplan fileert, komt het wél aan. Dus ja, het mag iets ambitieuzer, ook in planepoolend Vlaanderen. (SSL)

