Exclusief voor abonnees 29% minder snelheidsboetes voor Belgen op Franse wegen, met 'dank' aan gele hesjes 25 september 2019

00u00 0

In juli en augustus van dit jaar kregen 102.133 Belgische automobilisten een flitsboete thuisgestuurd vanuit Frankrijk, 29% minder dan de 145.315 Belgen die in de zomermaanden van 2018 het gaspedaal te hard induwden op Franse wegen. De Belgen zijn daarmee opnieuw de meest geflitste buitenlanders in Frankrijk. Dat blijkt uit cijfers die automobielclub VAB kreeg van de Franse overheid.

