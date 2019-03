Exclusief voor abonnees 29% meer operaties om te vermageren 26 maart 2019

Het aantal maag- en darmoperaties om te vermageren is in vijf jaar tijd met 29% gestegen. In 2017, het recentste jaar waarvoor cijfers bekend zijn, lagen 14.173 landgenoten op de operatietafel om gewicht kwijt te raken. Een forse stijging: in 2012 waren dat er nog 'maar' 10.966. In Vlaanderen kiezen artsen het vaakst voor een 'gastric bypass', waarbij de maag verkleind wordt.