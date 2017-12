287.613 Vlamingen krijgen waterfactuur zonder 1 druppel te verbruiken 00u00 0

Vorig jaar hebben 287.613 Vlamingen een waterfactuur gekregen zonder dat ze één druppel water hebben verbruikt. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover 2015, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a). In 2015 betaalden nog 117.591 Vlamingen een 'vastrecht' tussen 22 en 70 euro aan hun watermaatschappij zonder dat ze één keer hun kraan openzetten. Sinds 2016 betaal je een basis vastrecht van 106 euro per aansluiting, met 20 euro korting per gedomicilieerde. "Dat bedrag betaal je, ongeacht of je water verbruikt of niet", zegt Beenders in 'Het Belang van Limburg'. Onder de niet-verbruikers zijn ouderen die verblijven in een rusthuis en nog een eigen woning hebben, of mensen die lange tijd in het ziekenhuis liggen. Beenders vraagt dat Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) ervoor zorgt dat elke Vlaming verhoudingsgewijs bijdraagt aan de kosten van het waternet.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee