286 studenten die slaagden voor toelatingsproef geneeskunde stappen naar rechter omdat ze niet mogen starten Brecht Herman

13 november 2019

05u00 0 De Krant Een huisarts uit Aalter wil samen met studenten naar de rechter stappen, om het "discriminerende" toegangsexamen geneeskunde te betwisten. 286 Vlaamse jongeren slaagden voor die proef, maar mogen de opleiding niet aanvatten omdat het quotum bereikt is. In Wallonië mogen wel álle geslaagde studenten starten.

Wie slaagt voor de toelatingsproef om arts te worden, is sedert vorig jaar niet zeker dat hij aan de opleiding kan beginnen. De Planningscommissie van de FOD Volksgezondheid bepaalt hoeveel studenten er in het eerste jaar starten. Zo wil de overheid vermijden dat er te veel dokters zijn voor te weinig RIZIV-nummers. Vlaanderen houdt zich aan die limiet, waardoor 286 geslaagde studenten toch geen geneeskunde mogen studeren. Enkel de 1.205 Vlaamse studenten met de hoogste score zijn zogezegd 'gunstig gerangschikt'. Wallonië doet dat niet: daar mogen álle geslaagde studenten een plaatsje in de aula zoeken, quotum of niet.

Onrechtvaardig en discriminerend, vindt Karel De Crem, huisarts in Aalter. Hij wil de ongelijke behandeling juridisch aanklagen, samen met zo veel mogelijk van de gedupeerde studenten. "Ze zijn geslaagd en mogen niet starten, terwijl het elders in het land wél kan: dat is nog nooit gebeurd."

In afwachting van de quota voor de komende jaren vraagt hij dat alle geslaagde aspirant-studenten alsnog toegang krijgen tot de studies geneeskunde, "aangezien ze hun bekwaamheid al hebben bewezen". Ook huisartsenvereniging Domus Medica spreekt over ongelijkheid tussen Vlaamse en Waalse studenten en vraagt de regering om daar iets aan te doen.

