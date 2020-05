Exclusief voor abonnees 285 kilo cocaïne tussen "belangrijke medische apparatuur" 09 mei 2020

Een Belg die 285 kilo cocaïne via Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk wilde smokkelen, is opgepakt door de douane van het Franse Coquelles, nabij de Kanaaltunnel. De drugs, goed voor een straatwaarde van ruim 28 miljoen euro, zaten verstopt in een bestelwagen "met belangrijke medische apparatuur" voor Britse ziekenhuizen. De cocaïne werd gevonden tussen een lading droogijs. De man werd voorgeleid voor een lokale rechtbank in Engeland en blijft aangehouden. Op 3 juni verschijnt hij voor de Britse strafrechtbank. (CMG)