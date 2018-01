28 zelfmoordpogingen per dag in Vlaanderen 27 januari 2018

In 2016 zijn in Vlaanderen ruim 10.000 pogingen tot zelfdoding ondernomen, zowat 28 per dag. Alarmerend is vooral het hoge aantal bij jongeren tussen 20 en 24 jaar. Ook in de leeftijdsgroep 40-45 piekt het aantal pogingen. De officiële cijfers van de ziekenhuizen liggen op 2.124 suïcidepogingen in 2016, maar specialisten schatten het reële cijfer op 10.360. Het aantal geregistreerde pogingen is gestabiliseerd, maar het aantal effectieve zelfdodingen daalt wel. "In vergelijking met 2000 zien we tot 2015 bij mannen een daling van 22% en bij vrouwen een daling van 19%", zegt Gwendolyn Portzky van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek. Een eenduidige verklaring voor het in Vlaanderen traditioneel hoge cijfer is er niet, al rust er volgens enkele studies wel een groot stigma op het zoeken naar psychologische hulp. "Wie de stap wel zet, voelt zich bovendien beschaamd. Dat helpt het proces natuurlijk niet vooruit", besluit Portzky.

